САННЫЙ СПОРТ

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Германия победила в эстафете в санном спорте, Россия – седьмая

Германия победила в эстафете в санном спорте, Россия – седьмая
Eurosport

1 час назад

Немцы подтвердили уровень.

Германия завоевала золото в командных соревнованиях по санному спорту. Немцы победили в четверках, показав результат 2:24,517.

Серебро забрала команда Канады (+0,355), бронзу – Австрия (+0,471).

Сборная России, в состав которой вошли Екатерина Батурина, Роман Репилов, Александр Денисев и Владислав Антонов, стала седьмой.

  • Немецкие саночники принесли стране девятое золото Игр в Пхёнчхане.
  • Германия уверенно лидирует в медальном зачете (9-2-4), Россия – 15-я (0-1-4).

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