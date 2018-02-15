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Германия победила в эстафете в санном спорте, Россия – седьмая
Немцы подтвердили уровень.
Германия завоевала золото в командных соревнованиях по санному спорту. Немцы победили в четверках, показав результат 2:24,517.
Серебро забрала команда Канады (+0,355), бронзу – Австрия (+0,471).
Сборная России, в состав которой вошли Екатерина Батурина, Роман Репилов, Александр Денисев и Владислав Антонов, стала седьмой.
- Немецкие саночники принесли стране девятое золото Игр в Пхёнчхане.
- Германия уверенно лидирует в медальном зачете (9-2-4), Россия – 15-я (0-1-4).
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