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Семен Павличенко выиграл финальный этап Кубка мира в Сочи и завоевал «Большой хрустальный глобус»
Большая победа!
Русский саночник Семен Павличенко занял первое место в Кубке мира, победив на финальном этапе в Сочи.
Результат Павличенко – 1.43,867, Репилов уступил ему 0,434 секунды. На третьем месте – итальянец Доминик Фишналлер (+0,460).
Павличенко набрал 788 баллов и на 70 пунктов опередил как раз Репилова. Третьим в общем зачете стал его 6-кратный победитель Феликс Лох.
- Лох выигрывал «БХГ» шесть раз за последние 7 лет.
- Репилов становился лучшим в сезоне-2016/17.
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