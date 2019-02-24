Семен Павличенко выиграл финальный этап Кубка мира в Сочи и завоевал «Большой хрустальный глобус»

Русский саночник Семен Павличенко занял первое место в Кубке мира, победив на финальном этапе в Сочи.

Результат Павличенко – 1.43,867, Репилов уступил ему 0,434 секунды. На третьем месте – итальянец Доминик Фишналлер (+0,460).

Павличенко набрал 788 баллов и на 70 пунктов опередил как раз Репилова. Третьим в общем зачете стал его 6-кратный победитель Феликс Лох.

Лох выигрывал «БХГ» шесть раз за последние 7 лет.

Репилов становился лучшим в сезоне-2016/17.

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