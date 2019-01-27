Сборная России впервые в истории выиграла эстафету на ЧМ

На этапе чемпионата мира по санному спорту в немецком Винтерберге сборная России прибыла к финишу первой в эстафете.

Команда, состоящая из Семена Павличенко, Татьяны Ивановой, Юрия Прохорова и Владислава Южакова показала время 2.24,116 и добыла первую победу для сборной в этой дисциплине. Вторыми финишировали австрийцы, отстав от лидера на 0,508 секунды, замкнули подиумную тройку немцы (+0,531).

Павличенко также взял бронзу в индивидуальном зачете.

Следующий турнир состоится в немецком Альтенберге. Он пройдет 2-3 февраля.

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