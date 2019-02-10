Репилову и Павличенко не включили гимн России на награждении ЧЕ. Они не растерялись и спели акапелла

Русские саночники прекрасно выступили на чемпионате Европы. Золото выиграл Семен Павличенко, на 44 тысячные от него отстал Роман Репилов, ставший вторым.

На награждении случился конфуз: организаторы не включили гимн Росии. Тогда русские спортсмены спели его акапельно.

Чемпионате Европы проходит в немецкой Оберхофе с 9 по 10 февраля.

Исполнением гимна без музыки запомнились российские биталонисты на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году после победы в эстафете.

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