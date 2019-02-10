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Репилову и Павличенко не включили гимн России на награждении ЧЕ. Они не растерялись и спели акапелла

Репилову и Павличенко не включили гимн России на награждении ЧЕ. Они не растерялись и спели акапелла
Eurosport

42 мин. назад

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Русские саночники прекрасно выступили на чемпионате Европы. Золото выиграл Семен Павличенко, на 44 тысячные от него отстал Роман Репилов, ставший вторым.

На награждении случился конфуз: организаторы не включили гимн Росии. Тогда русские спортсмены спели его акапельно.

  • Чемпионате Европы проходит в немецкой Оберхофе с 9 по 10 февраля.
  • Исполнением гимна без музыки запомнились российские биталонисты на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году после победы в эстафете.
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