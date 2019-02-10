Репилову и Павличенко не включили гимн России на награждении ЧЕ. Они не растерялись и спели акапелла
Показали уверенное знание текста.
Русские саночники прекрасно выступили на чемпионате Европы. Золото выиграл Семен Павличенко, на 44 тысячные от него отстал Роман Репилов, ставший вторым.
На награждении случился конфуз: организаторы не включили гимн Росии. Тогда русские спортсмены спели его акапельно.
- Чемпионате Европы проходит в немецкой Оберхофе с 9 по 10 февраля.
- Исполнением гимна без музыки запомнились российские биталонисты на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году после победы в эстафете.
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