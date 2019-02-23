Getty Images
Русские саночники Антонов и Денисьев выиграли этап КМ в двойках впервые с 1987 года
Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали третьими.
Саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов победили на соревнованиях среди двухместных экипажей на этапе КМ в Сочи.
После двух попыток спортсмены вышли на первое место с результатом 1:39.814. Второе время показали саночники из Германии Тони Эггерт и Саша Бенеккен (+0.053), а на третьем месте – дуэт из России Всеволод Кашкин / Константин Коршунов (+0.193).
- На четвертой строчке также русские спортсмены – Владислав Южаков / Юрий Прохоров (+0.196).
- В 1987-м на этапе КМ в Югославии соревнования среди двухместных экипажей выиграли представители СССР Евгений Белоусов и Александр Беляков.
Репилову и Павличенко не включили гимн России на награждении ЧЕ. Они не растерялись и спели акапелла
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте