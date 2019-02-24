Александр Денисьев и Владислав Антонов взяли золото в спринте на этапе КМ в Сочи

Саночники из России Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли спринт среди двухместных эпипажей на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи.

Их результат – 31,450 секунды. Финишировавшие вторым латвийцы Андрис и Юрис Шицс уступили лидерам 0,011 секунды, занявшие третье место Тони Эггерт и Саша Бенеккен (США) – 0,074.

Кашкин и Коршунов – четвертые (+0,080), Южаков Прохоров – девятые (+0,480).

Эггерт/Бенеккен – действующие чемпионы мира.

Русские саночники выиграли этап КМ в двойках впервые с 1987 года

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