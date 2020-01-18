Татьяна Иванова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в норвежском Лиллехаммере. По итогам двух попыток саночница сборной России показала результат 1 минута 35,482 секунды.

Чемпионат Европы проходит совместно с этапом Кубка мира. Второй в зачете Кубка мира стала американка Саммер Бритчер (отставание - 0,117 секунды), третьей - немка Юлия Таубитц (+0,142).

Таубитц выиграла серебро ЧЕ, бронза у россиянки Виктории Демченко (+0,170), ставшей четвертой в зачете Кубка мира.

Россиянка Екатерина Катникова (+0,381) стала седьмой в зачете Кубка мира и шестой в зачете чемпионата Европы, Олеся Михайленко (+2,118) - 24-й и 20-й соответственно.

Для Ивановой это шестое золото на чемпионатах Европы и четвертая победа в индивидуальных соревнованиях.

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