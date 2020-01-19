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Павличенко и Репилов взяли серебро и бронзу чемпионата Европы
Российские саночники уступили только итальянцу Доминику Фишналлеру.
Саночники сборной России Семен Павличенко и Роман Репилов завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы в Лиллехаммере (Норвегия), совмещенном с этапом Кубка мира.
Победу одержал итальянец Доминик Фишналлер – 1 минута 37,737 секунды. Павличенко уступил ему 0,174 секунды, Репилов проиграл итальянцу 0,228 секунды. В зачете этапа Кубка мира спортсмены расположились аналогичным образом.
Еще один представитель России Александр Горбацевич (+0,660) стал пятым на чемпионате Европы (5 – на этапе Кубка мира), Степан Федоров (+0,703) – седьмым (7), Максим Аравин (+1,079) – 13-м (14-м).
- Днем ранее в женских соревнованиях победу одержала Татьяна Иванова.
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