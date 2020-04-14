Российский саночник Роман Репилов сравнил зарплаты у саночников и футболистов.

– Вы говорили, что санный спорт ничем не хуже футбола, и готовы его раскручивать. Есть программа по раскрутке?

– Легко. Давайте возьмем пять топовых российских футболистов, привезем их в Сочи, запустим их с мужского старта. Только страховку не забыть сделать. Посмотрим, что такое футбол и санный спорт, какие они крутые. Наверняка в футболе найдутся люди, которые считают сани чем-то прикольным, мол, тупо с горки катишься. Без проблем, давайте такое проведем. Дай вам бог здоровья. Напишите мне!

Если будет должное отношение к спорту, сани можно сделать такими же популярными. Я не дурачок, понимаю, в чем различие, какие там фанаты, там видишь все поле. Но наш футбол на международном уровне – слабый. По пальцам пересчитать футболистов, которые могут за рубежом играть. Но башляют им деньги миллионами и миллиардами, потом еще и ждут, что они заиграют. Своеобразные товарищи.

– Сколько у вас призовые?

– Могу сказать, что в биатлоне за одну победу в Кубке мира дают столько же, сколько нам за сверхуспешный сезон. У нас за победу на этапе – 1 300 евро. Но я не заморачиваюсь, всему свое время. Все зависит от спонсоров, если ты умеешь работать с людьми, можно не зацикливаться на призовых, – заявил Репилов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Репилов – трехкратный призер чемпионата мира 2017 года.

Роман дважды выигрывал Кубок мира – в сезоне-2016/17 и сезоне-2019/20.

Серебряный призер ОИ в Сочи саночница Иванова провела тренировку в рамках проекта #EurosportAtHome

Качай приложение Eurosport для iOS или Android