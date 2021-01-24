Российский саночник Семен Павличенко занял первое место в спринте на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Игльсе. Он показал результат 32,341 секунды. Вторым стал итальянец Кевин Фишналлер (отставание – 0,080 секунды), третьим – немец Феликс Лох (+0,087). Россиянин Роман Репилов занял седьмое место (+0,188).
В общем зачете Кубка мира лидирует Лох (1 025 очков), который досрочно завоевал Большой хрустальный глобус после победы 23 января. Вторым идет его соотечественник Йоханнес Людвиг (674). Павличенко является лучшим из россиян и занимает третье место (648).
Сигулда
Иванова эффектно пролетела трассу и выиграла этап Кубка мира в Латвии
- Павличенко – двукратный чемпион мира. Еще он выиграл шесть золотых медалей чемпионатов Европы.
Сигулда
Страшный занос саночников – парни чудом не сломали конечности
Санный спорт
«Я шел на запах тещиного борща». Как Павличенко преодолел трассу на карантине с закрытыми глазами