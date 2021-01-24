Российский саночник Семен Павличенко занял первое место в спринте на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Игльсе. Он показал результат 32,341 секунды. Вторым стал итальянец Кевин Фишналлер (отставание – 0,080 секунды), третьим – немец Феликс Лох (+0,087). Россиянин Роман Репилов занял седьмое место (+0,188).