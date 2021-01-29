Российский саночник Семен Павличенко завоевал серебряную медаль в спринте на этапе Кубка мира в немецком Кенигcзе.
Первым оказался австриец Нико Гляйршер, показавший время в 38,375 секунд. Павличенко не хватило 0,041 секунды до показателя саночника из Австрии. Третье место занял старший брат победителя, Давид Гляйршер – ему не хватило 0,001 секунды до результата Павличенко.
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Другой россиянин, Роман Репилов, стал седьмым, а Александр Горбацевич финишировал 14-м.
- В женских соревнованиях лучшей из российских саночниц стала Виктория Демченко, она показала пятое время.
- Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января.
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