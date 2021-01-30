Российский саночник Роман Репилов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в немецком Кёнигсзе.
После двух попыток Репилов показал время 1 минута 37,810 секунды. Вторым стал немецкий спортсмен Феликс Лох (+0,062 секунды), третью строчку занял австриец Давид Гляйршер (+0,217).
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Россиянин Семен Павличенко стал восьмым (+0,679), Александр Горбацевич оказался на 13-й позиции (+1,054).
Благодаря золоту в Кёнигсзе Репилов стал первым в истории российского санного спорта трехкратным чемпионом мира. На ЧМ-2020 в Сочи Роман завоевал две золотые медали.
- Ранее в спринте Репилов стал седьмым, а победил Семен Павличенко.
- Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января.
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