Российский саночник Роман Репилов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в немецком Кёнигсзе.

После двух попыток Репилов показал время 1 минута 37,810 секунды. Вторым стал немецкий спортсмен Феликс Лох (+0,062 секунды), третью строчку занял австриец Давид Гляйршер (+0,217).

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Россиянин Семен Павличенко стал восьмым (+0,679), Александр Горбацевич оказался на 13-й позиции (+1,054).

Благодаря золоту в Кёнигсзе Репилов стал первым в истории российского санного спорта трехкратным чемпионом мира. На ЧМ-2020 в Сочи Роман завоевал две золотые медали.

Ранее в спринте Репилов стал седьмым, а победил Семен Павличенко.

Чемпионат мира по санному спорту завершится 31 января.

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