Санный спорт

Приседания с бревном и брутальные выпады. Яростная тренировка Репилова на карантине

Двукратный чемпион мира показал, как поддерживать себя в форме дома.

00:01:22

Прямой Эфир (3)

Похожее

Больше Санный Спорт