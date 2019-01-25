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Русский саночник Семен Павличенко взял бронзу в спринте на ЧМ

Павличенко взял бронзу в спринте на ЧМ
Eurosport

15 мин. назад

Первая медаль на турнире.

Русский спортсмен Семен Павличенко стал третьим в спринте на чемпионате мира по санному спорту, проходящем в немецком Винтерберге.

Он проиграл победителю австрийцу Йонасу Мюллеру 0,054 секунды. Вторым стал немецкий спортсмен Феликс Лох с отставанием в 0,024 сек. Степан Федоров стал десятым, Александр Горбацевич – 16-м.

  • Чемпионат мира-2019 проходит с 25 по 27 января.
  • Теперь у Павличенко есть полный комплект наград на ЧМ. В 2015 году он взял золото и серебро на турнире в Сигулде.
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