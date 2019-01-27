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Семен Павличенко взял вторую бронзу на чемпионате мира
Две медали на турнире.
Семен Павличенко стал бронзовым призером соревнований на одноместных санях на чемпионате мира-2019 в немецком Винтерберге.
Российский саночник уступил 0,113 секунды победителю гонки Феликсу Лоху из Германии (1 минута 44,250 секунды). Серебряную медаль завоевал австриец Семен Павличенко (+0,113)
Роман Репилов занял шестое место (+0,327 секунды), Степан Федоров – 15-й (+0,866 секунды).
- Ранее Павличенко взял бронзу в спринте. В Германии Семен собрал полный комплект медалей ЧМ. В 2015-м он выиграл соревнования одиночников и взял серебро в эстафете.
- Чемпионат мира завершится 27 января смешанной эстафетой.
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