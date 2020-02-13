Середина февраля – рай для любителя зимних видов. В 2020-м это не только чемпионат мира по биатлону и новая лыжная многодневка, но и чемпионат мира по санному спорту. Русские саночники Татьяна Иванова и Роман Репилов лидируют в общих зачетах Кубка мира и подходят к Сочи-2020 фаворитами. По результатам зимы сани идут главным русским спортом вместе с лыжами и фигурным катанием.

Санями в России управляет женщина – представительная красавица-блондинка Наталия Гарт. Ей 36, в 2012-м она приняла национальную федерацию санного спорта после смерти мужа – бизнесмена Леонида Гарта, который владел крупной строительной компанией «ГРМ-Строй» в Москве. Леонид Игоревич не имел отношения к профессиональному спорту и заинтересовался им случайно, увидев санные заезды по телевизору во время Олимпиады-2010 в Ванкувере. Он изучил все тонкости вида и уже летом возглавил национальную федерацию, а через два года погиб при странных обстоятельствах.

Наталия унаследовала от мужа и бизнес, и санную федерацию. На президиуме за нее проголосовали 29 человек из 33, хотя министр спорта Виталий Мутко сомневался в целесообразности назначения.

«Я тогда возмутилась: что за отношение к женщине?! Почему нас зажимают? Все мы можем! Я хотела продолжить все, чем занимался Леонид. Мы жили этим спортом, были его фанатами. Меня поддержали, потому что я пообещала вести политику мужа, а перемены перед Олимпиадой не нужны были никому», – рассказала Гарт.

Наталия Гарт с Виталием Мутко и Павлом КолобковымGetty Images

Наталии было 29 лет, она стала самым молодым президентом национальной спортивной федерации. У нее есть и собственное дело – модный бренд Gart, который располагается на Большой Дмитровке по соседству с бутиком Louis Vuitton. Гарты и санная федерация – тот случай, когда у руководства стоят не бывшие спортсмены, а пришедшие буквально с улицы люди.

«Я спонсор федерации, у меня ежемесячные платежи. Офис, система мотивации в виде премий для спортсменов и тренеров, проведение спортивных состязаний – все на мне. Да, львиную долю оплачивает министерство спорта и олимпийский комитет, но есть пункты, которые не подпадают под их обязательства. Оплачиваю из своих источников. Стиль управления у меня не слишком жесткий: я нахожу способы аккуратно сделать так, чтобы все было по-моему», – говорит Наталия.

Удивительно, но ее авторитета хватает не только на местную федерацию, но и на международную. В 2014-м Гарт избрали в исполком FIL (Международной федерации санного спорта) – она отвечает за развитие натурбана, который пока не вошел в программу Олимпиад. Через четыре года ее переизбрали. В FIL c Наталией считаются: когда грянула вторая часть доклада Ричарда Макларена, к упомянутым там саночникам отнеслись лояльно.

Макларен, которому ВАДА поручило подготовить талмуд о нарушениях российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, упомянул Альберта Демченко и Татьяну Иванову, которые завоевали на Играх серебряные медали. FIS поспешно отстранила лыжников, IBU оперативно выкатил релиз по биатлонистам, и FIL тоже была готова не допустить до кубковых стартов саночников, но потом вдруг передумала. Гарт, которая лично участвовала в переговорах, объяснила, что в международной федерации заседают адекватные люди – они понимают, что у Макларена, ВАДА и МОК нет реальных доказательств против Ивановой и Демченко.

Потом комиссия Освальда вынесла драконовское наказание с пожизненным отстранением от Олимпиад в конце 2017-го, и FIL снова отличилась от коллег из других видов. Дисциплинарная комиссия фактически повторила слова Гарт: спортсменов наказывать не будут, потому что не считают их якобы мошенничество в Сочи доказанным. Великая Елена Вяльбе, к которой должны прислушиваться хотя бы из-за ее авторитета и спортивных заслуг, не защитила своих, в отличие от Гарт. После доклада Макларена Иванова взяла россыпь медалей с чемпионатов мира и Европы, а сейчас идет лидером Кубка мира и готова защищать выигранный в Сигулде-2019 титул вместе с товарищами по команде.

В 2020 году санный чемпионат мира особо важен для России – он пройдет на олимпийской трассе в Сочи, которая в плане главных стартов пустовала шесть лет. В 2017-м в комплексе «Санки» должен был состояться чемпионат мира по бобслею и скелетону, но из-за допингового скандала турнир перенесли в немецкий Кёнигсзе. У бобслеистов не было Наталии Гарт, а был опальный Александр Зубков из списка Макларена, которого, в отличие от Ивановой и Демченко, CAS не оправдал.

Санный ЧМ-2020 пройдет в России, несмотря на вступившие в силу санкций ВАДА, которые гласят, что страна в течение четырех лет не имеет права проводить крупные турниры. За последние несколько лет у России отбирали лыжный и биатлонный этапы Кубка мира, отдали словенской Поклюке чемпионат мира по биатлону (Тюмень должна была принять следующий), а сани не тронули. Впрочем, времени на переподготовку было слишком мало.

На чемпионате мира саночники разыграют семь комплектов наград: четыре мужских (спринт и классическая дистанция в одиночках и двойках), два женских (спринт и классическая одиночка) и один смешанный, в которой Россия владеет титулом.

Татьяна ИвановаGetty Images

Русские саночники в огне – прогнозы на чемпионат мира самые радужные. В общих зачетах Кубка мира лидируют Репилов и Иванова, на третьих местах идут Семен Павличенко и Виктория Демченко. Репилов и Павличенко возглавляют спринтерский Кубок, а Иванова и Демченко немного отстают от немки Юлии Таубитц. В двойках чуть менее радостно – два четвертых места – но это не означает, что спортсмены не способны на прорыв: Александр Денисьев и Владислав Антонов побеждали на этапе в Лиллехаммере.

Чемпионат мира может стать суперуспешным. В 2019-м было три медали: золото в миксте и две бронзы Павличенко. Спустя год потенциал русских саночников значительно вырос.

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