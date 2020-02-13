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Иванова, Репилов и Павличенко идут за золотом. Полное расписание ЧМ-2020 по санному спорту в Сочи
В Сочи возвращаются жаркие деньки.
С 14 по 16 февраля на трассе спортивного центра «Санки» в Сочи состоится чемпионат мира по санному спорту, в ходе которого будет разыграно семь комплектов наград.
Ниже – расписание стартов по московскому времени. Eurosport покажет турнир в полном объеме. А если вы не у телевизора – подключайте Eurosport Player.
14 февраля (пятница)
Спринт, двойки – 13:30
Спринт, женщины – 14:25
Спринт, мужчины – 15:20
15 февраля (суббота)
Двойки – 13:40
Женщины (одиночники) – 16:15
16 февраля (воскресенье)
Мужчины (одиночники) – 13:15
Смешанная эстафета – 17:50
- На ЧМ-2019 сборная России завоевала золото и две бронзы.
- Татьяна Иванова и Роман Репилов лидируют в общих зачетах Кубка мира, Репилов также возглавляет спринтерский.