С 14 по 16 февраля на трассе спортивного центра «Санки» в Сочи состоится чемпионат мира по санному спорту, в ходе которого будет разыграно семь комплектов наград.

Ниже – расписание стартов по московскому времени. Eurosport покажет турнир в полном объеме. А если вы не у телевизора – подключайте Eurosport Player.

14 февраля (пятница)

Спринт, двойки – 13:30

Спринт, женщины – 14:25

Спринт, мужчины – 15:20

15 февраля (суббота)

Двойки – 13:40

Женщины (одиночники) – 16:15

16 февраля (воскресенье)

Мужчины (одиночники) – 13:15

Смешанная эстафета – 17:50

На ЧМ-2019 сборная России завоевала золото и две бронзы.

Татьяна Иванова и Роман Репилов лидируют в общих зачетах Кубка мира, Репилов также возглавляет спринтерский.

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