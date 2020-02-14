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Саночники Денисьев и Антонов принесли России первое золото домашнего ЧМ
Трасса в Сочи снова успешна для русских спортсменов.
Саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов принесли России первое золото на чемпионате мира в Сочи.
Спортсмены победили в дисциплине спринт в состязании двоек, показав время 31.281 секунды. Вторыми стали итальянцы Эмануэль Ридера и Симон Кайнцвальднер, третьи – Тобиас Вендль и Тобиас Арльт из Германии.
Два других российских дуэта также показали достойный результат. Пятое место заняли Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, шестое – Владислав Южаков и Юрий Прохоров.
- Денисьев и Антонов впервые стали чемпионами мира.
- 14 февраля будет разыграно еще два комплекта медалей в спринте у одиночников – мужчин и женщин.
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