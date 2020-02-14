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Катникова сенсационно обошла Иванову в борьбе за золото спринта на ЧМ

Катникова сенсационно обошла Иванову в борьбе за золото спринта на ЧМ
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 43 мин. назад

В двух гонках у России два золота и три медали.

Российские саночницы взяли золото и серебро в женском спринте на чемпионате мира 2020 года в Сочи.

Первое место заняла 25-летняя Екатерина Катникова, показав время 31,105 секунды.

Видео - Катникова опередила Иванову на 0,008 секунды и внезапно выиграла ЧМ

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Второй стала Татьяна Иванова, ее отставание – 0,008 секунды.

Видео - Иванова довольствовалась вторым местом, но Россия взяла две медали в женском спринте ЧМ

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Бронзовая медаль досталась Элизе Каусе (Тирума) из Латвии. Остальные представительницы России также финишировали в топ-10: Виктория Демченко стала пятой, Олеся Михайленко – восьмой.

  • Ранее золото в двойках выиграли Александр Денисьев и Владислав Антонов.
  • Также 14 февраля будут разыграны медали в мужском одиночном спринте.

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