Первый соревновательный день чемпионата мира по санному спорту в Сочи завершился мужским одиночным спринтом.

Победителем стал российский спортсмен Роман Репилов, который прошел дистанцию со временем 34,901 секунды. Второе место занял австриец Давид Гляйршер, бронза – у Доминика Фишналлера из Италии.

Видео - Победная попытка Репилова в спринте – у России 3 золота в первый день ЧМ в Сочи 01:18

Александр Горбацевич стал четвертым, Максим Аравин – шестым, Семен Павличенко финишировал 11-м.

Ранее чемпионами в спринтерских двойках стали Александр Денисьев и Владислав Антонов, в женском спринте золото и серебро взяли Екатерина Катникова и Татьяна Иванова.

15 февраля женщины разыграют медали в классической дистанции, мужчины – в двойках.

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