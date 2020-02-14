Getty Images
Репилов взял золото ЧМ в спринте. Россия выиграла 3 гонки из трех
Первый соревновательный день – три золота и одно серебро.
Первый соревновательный день чемпионата мира по санному спорту в Сочи завершился мужским одиночным спринтом.
Победителем стал российский спортсмен Роман Репилов, который прошел дистанцию со временем 34,901 секунды. Второе место занял австриец Давид Гляйршер, бронза – у Доминика Фишналлера из Италии.
Александр Горбацевич стал четвертым, Максим Аравин – шестым, Семен Павличенко финишировал 11-м.
- Ранее чемпионами в спринтерских двойках стали Александр Денисьев и Владислав Антонов, в женском спринте золото и серебро взяли Екатерина Катникова и Татьяна Иванова.
- 15 февраля женщины разыграют медали в классической дистанции, мужчины – в двойках.
Гарт спасла саночников от допингового ада. Теперь Россия фаворит чемпионата мира