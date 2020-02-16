Саночник сборной России Роман Репилов стал чемпионом мира-2020 в мужских одиночках.

Репилов по сумме двух попыток показал время 1:43.099. После первого заезда он шел на втором месте, но в результате падения промежуточного лидера, австрийца Давида Глейшнера, взял золото.

В итоге Роман обошел двух других австрийцев – Йонаса Мюллера и Вольфганга Киндля – на 0.032 и 0.202 секунды соответственно.

Для Репилова это второе золото ЧМ-2020 в Сочи. Ранее он победил в спринте.

Чемпионат мира завершится сегодня, 16 февраля, заездом смешанных экипажей.

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