Сборная России осталась без медалей в заключительном виде соревнований на чемпионате мира по санному спорту в Сочи – командной эстафете.

Россияне не смогли завершить гонку, так как Екатерина Катникова не дотянулась до электронной отметки, чтобы передать эстафету Роману Репилову. Первое место ушло к саночникам из Германии, серебро завоевали спортсмены из Литвы, третье – спортсмены из США.

Видео - Катникова не дотянулась до электронной отметки – Россия осталась без медалей в эстафете 02:45

Ранее на ЧМ в Сочи сборная России выиграла пять золотых медалей, два серебра и одну бронзу.

Катникова и Репилов выиграли по две золотые медали.

Россия финишировала первой в общем медальном зачете.

Вторая попытка Репилова, которая принесла ему второе золото ЧМ в Сочи

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