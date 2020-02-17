Впервые за 26 лет медальный зачет выиграла не Германия

Первый в истории чемпионат мира в России стал триумфальным для хозяев. Более трети всех призовых мест – восемь медалей (5-2-1) из разыгрывающихся 21 получили именно русские саночники, убедительно выигравшие медальный зачет. Впервые с 1994 года лидерство на ЧМ принадлежит не немецким саночникам – тогда первенствовали представители Италии.

Надо ли говорить, что по количеству медалей этот чемпионат также стал для России рекордным.

Исторические золотые медали в спринте

Новая дисциплина вошла в программу ЧМ всего четыре года назад: за первые три турнира в медали заезжали только русские мужчины (серебро Репилова в 2017-м и бронза Павличенко двумя годами позднее). Тем удивительнее абсолютно доминирование русских саночников в короткой дистанции – три золота из трех возможных.

Наконец-то собрал полный комплект медалей чемпионатов мира Роман Репилов. На ЧМ-2017 он получил два серебра и бронзу, а теперь прибавил к ним два личных золота – причем в спринте Роман квалифицировался лишь девятым, но в зачетной попытке всего на шесть тысячных опередил Давида Гляйршера из Австрии. В классическом формате из двух заездов все было увереннее – лидерство после первой попытки и второе место по итогам следующей – запаса перед еще одним австрийцем Йонасом Мюллером вполне хватило.

Роман РепиловGetty Images

Александр Денисьев и Владислав Антонов по сезону на КМ вообще не заезжали в медали спринтерских заездов двоек, хотя и имели одну победу на этапе в Лиллехаммере классикой. После квалификации спринта Денисьев и Антонов шли только восьмыми (лучший русский дуэт Владислав Южаков/Юрий Прохоров находился на третьем месте), но в медальной попытке улучшили результат почти на три десятых секунды. Такой спурт остановить не получилось ни у двух немецких, ни у итальянской двоек – первая победа для России/СССР за 32 года.

В двухзаездной гонке Тони Эггерт и Саша Бенеккен все же взяли свое, но Александр и Владислав, выполнив две почти одинаково сильные попытки (49,723 и 49,765), добавили к золоту еще и серебряную медаль.

9 из 10 гонок на Кубке мира выиграли Иванова и Таубитц, но оба золота на ЧМ забрала Катникова

Вся борьба в женской части сезона сводилась к противостоянию двух спортсменок: опытной Татьяны Ивановой (серебро Сочи-2014 в эстафете) и 23-летней немки Юлии Таубитц. Из десяти гонок Кубка Мира четыре взяла русская саночница, пять – немецкая. Гегемонию двух лидеров КМ на последнем этапе прервала еще одна немка Анна Беррайтер, но вряд ли ее, как и Викторию Демченко (третья в тотале) видели главным фаворитом в борьбе за золото ЧМ.

Екатерину Катникову в расчет не брал вообще никто – ноль медалей по сезону. Но именно она прервала 42-летнюю серию без побед русских саночниц (в 1978-м выиграла Вера Зозуля), а затем и оформила победный дубль. Иванова в спринте проиграла восемь тысячных и осталась с серебром, а в классике завалила первую попытку (лишь 13-е время) и осталась без медали – зато бронзу взяла Демченко. Таубитц осталась с деревянной медалью в спринте, а в классике удержать Катникову не помог даже рекорд трека на второй попытке. Катя по итогу выиграла почти десятую.

Концовку успешного чемпионата смазала обидная ошибка в эстафете

Новый рекорд сборной мог быть еще более внушительным – в эстафете русская команда естественно претендовала на медали, но все закончилось уже на первом этапе. Спускавшаяся первой Екатерина Катникова выдала неплохую попытку, но на финише не коснулась электронной отметки, чтобы передать эстафету Роману Репилову.

Видео - Катникова не дотянулась до электронной отметки – Россия осталась без медалей в эстафете 02:45

Итог – дисквалификация и второе золото для Германии, которая в отсутствие русских спортсменов без борьбы укатала литовцев и американцев, вошедших в тройку.

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