Мужчина провел в море 4 месяца и обогнул Британию вплавь. От соленой воды у него разрушен язык

Росс Эджли первым проплыл вокруг Великобритании и установил рекорд. Он преодолел по воде 2864 километра и обогнул островное государство.

33-летний путешественник вышел из города Кента 1 июня и до начала ноября не ступал на сушу. Он проплывал по 12 часов в день и за это время съел более 500 бананов.

Росс ЭджлиGetty Images

В пути Эджли сопровождал партнер на катамаране, где он мог отдохнуть и хоть чуть-чуть поспать.

Тяжелое путешествие сказалось на его теле – от долгой физической нагрузки у него появились боли в плече, вздулся гидрокостюм, а под воздействием соленой воды частично разрушен язык.

Росс ЭджлиGetty Images

На последних полутора километрах к Эджли присоединились 300 поклонников. «Не так много мест, в которых к тебе подходят и просят расписаться на банане», – весело заметил Росс.

После финиша Росс уточнил, что благодаря волнам его скорость иногда достигала 8,7 узлов (примерно 16,1 км/ч). «Это крейсерская скорость дельфина», – пошутил рекордсмен.

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