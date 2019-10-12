Кенийский бегун Элиад Кипчоге стал первым человеком, преодолевшим марафонскую дистанцию менее чем за два часа.

В субботу, 12 сентября, 34-летний Кипчоге пробежал Венский марафон за 1 час 59 минут 40 секунд. Рекорд не будет зафиксирован официально, так как марафон в Вене не входит в программу IAAF.

Видео - Мировой рекорд Кипчоге, который первым в истории пробежал марафон, уложившись в 2 часа 01:56

Успех был неслучаен – Кипчоге готовился установить рекорд. По ходу дистанции ему помогала команда из 40 человек: бегуна сопровождали на велосипедах, своевременно передавали ему напитки и изотоники.

Официальный рекорд также принадлежит Кипчоге – 2 часа 1 минута 39 секунд на Берлинском марафоне.

Кипчоге – олимпийский чемпион Рио-2016 в марафоне и чемпион мира 2003 года на дистанции 5000 метров.

«Выглядело страшно, просто безумие». Болт стал участником массовой драки в Лондоне

Качай приложение Eurosport для iOS или Android