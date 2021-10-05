Марафонец из Франции скончался во время второго (из шести запланированных) этапа соревнований Marathon des Sables в марроканской части пустыни Сахара.
50-летний спортсмен умер от остановки сердца, хотя накануне старта он прошел все необходимые медицинские обследования и не имел жалоб на здоровье после первого этапа. Фамилия мужчины не сообщается, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнований.
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- Marathon des Sables проводится в пустыне Сахара с 1986-го ежегодно. Протяженность дистанции составляет около 250 км, что равно примерно шести классическим марафонам (42,195 км).
- Из российских спортсменов марафон выигрывали Андрей Дерксен (1994, 1995, 1996), Ирина Петрова (1993), Валентина Ляхова (1994) и Наталья Седых (2016).
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