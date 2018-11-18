РБК: экс-чемпион мира по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии. Его учил отец Хабиба

В Махачкале 18 ноября ночью мужчина застрелил сотрудника Росгвардии Мурада Р.

Представитель ведомства находился у входа в ночной клуб Best, где поссорились несколько посетителей. Он разнимал конфликт, когда один из клиентов заведения, 26-летний парень, достал пистолет и несколько раз выстрелил. Лейтенант открыл ответный огонь, ранил нападавшего, но сам получил смертельное ранение в голову.

Повреждения получил еще один из посетителей, парня доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Он дает показания следователям. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета РФ по республике Дагестан сообщило агентство «Интерфакс».

Источники телеканала РЕН ТВ считают, что предполагаемым преступником был чемпион мира по рукопашному бою Хаскил Якубов. После стрельбы он скрылся на автомобиле Lexus, его разыскивают правоохранительные органы.

Но, по данным РБК, возможным убийцей лейтенанта Росгвардии был другой мировой чемпион в этом виде боевых искусств Шахбан Мачиев. Он – призер первенства мира-2006 по боевому самбо и чемпион мира-2007 по рукопашному бою.

В 2012-м Мачиева и брата Хаскила Якубова Магомеда называл в числе лучших учеников тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап.

СУ СКР возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

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