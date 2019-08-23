Норвежский боец устроил дебош в отеле на Пхукете и задушил недовольного шумом англичанина

Норвежский мастер боевых искусств Роджер Буллман убил туриста из Великобритании Амитпала Сингха Баджаджа на отдыхе на острове Пхукет (Таиланд).

Норвежец шумел среди ночи в номере, расположенном по соседству с номером семьи Баджаджа. Жена Амитпала попросила того поговорить с дебоширом. Мужчина взял нож для стейка и пришел к Роджеру в номер в 4 часа утра. Во время ссоры англичанин ударил Буллмана ножом в плечо. Тот в ответ провел удушающий прием и довел его до смерти Амитпала на глазах жены, сообщает Daily Mail.

Буллману предъявлены обвинения по статье «причинение вреда, приведшего к смерти».

Его отпустили под залог, но он должен оставаться в Таиланде до решения суда.

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