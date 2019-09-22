Природная жестокость на UFC Fight Night 159.

Стивену Петерсону стоит сходить к психологу, потому что в бою против Мартина Браво американец серьезно перешел грань вменяемого. Во втором раунде он шикарным бэкфистом вырубил соперника, а потом произошло странное: боец подбежал к отключившемуся оппоненту и принялся дубасить его по голове.

Безумие остановил рефери, оттолкнувший Петерсона от обездвиженного Браво, лежащего на настиле без сознания. Стивен тут же запрыгнул на стенку октагона и отпраздновал победу вместе с болельщиками.

Бой проходил в полулегкой категории (до 65,8 килограмм).

Для Стивена это 18 победа при девяти поражениях, Браво проиграл третий бой, у него 11 побед.

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