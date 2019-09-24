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Пожилой тренер обвиняется в изнасиловании 14-летнего. При обыске у него изъяли фаллоимитатор
Новая жесть.
Заслуженный тренер России по боевым искусствам Виктор Пестов обвиняется в изнасиловании ребенка.
По информации телеграм-канала Mash на Мойке, 67-летнего Пестова обвинил 14-летний парень. Он утверждает, что тренер угрожал ему и систематически насиловал с июля 2017 года по март 2019-го.
Полиция провела в квартире у обвиняемого обыск. Изъяли ноутбук, смартфон, две флэшки, тетрадь с записями и фаллоимитатор.
- Пестов проживает в Светогорске (Ленинградская область) и работает тренером в течение 27 лет.
- Также он числится помощником депутата и почетным членом партии ЛДПР.
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