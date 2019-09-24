Заслуженный тренер России по боевым искусствам Виктор Пестов обвиняется в изнасиловании ребенка.

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, 67-летнего Пестова обвинил 14-летний парень. Он утверждает, что тренер угрожал ему и систематически насиловал с июля 2017 года по март 2019-го.

Полиция провела в квартире у обвиняемого обыск. Изъяли ноутбук, смартфон, две флэшки, тетрадь с записями и фаллоимитатор.

Пестов проживает в Светогорске (Ленинградская область) и работает тренером в течение 27 лет.

Также он числится помощником депутата и почетным членом партии ЛДПР.

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