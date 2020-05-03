Дублерша Умы Турман в «Убить Билла» и голливудские актрисы поучаствовали в виртуальном мордобое

Зои Белл запустила крутейший челлендж.

Дублерша Умы Турман в фильме «Убить Билла» Зои Белл запустила в инстаграме бойцовский челлендж #BossBitchFightChallenge, который подхватили голливудские актрисы.

«Давайте напинаем карантинную скуку с самыми крутыми! Дамы, вы все мои герои», – призвала Белл. По сюжету видео она наносит сокрушительный удар камере и его как бы получает следующая участница флешмоба.

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В итоге на виртуальный мордобой подписались актрисы Марго Робби, Кэмерон Диас, Холли Берри, Скарлетт Йоханссон, Дрю Бэрримор и другие.

41-летняя Белл была каскадершей в фильмах «Убить Билла», «Женщина-кошка», «Зена-королева воинов» и др.

В 14 фильмах она играла полноценные роли.

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