Дублерша Умы Турман в «Убить Билла» и голливудские актрисы поучаствовали в виртуальном мордобое

Зои Белл
Фото: Getty Images
Зои Белл запустила крутейший челлендж.
Дублерша Умы Турман в фильме «Убить Билла» Зои Белл запустила в инстаграме бойцовский челлендж #BossBitchFightChallenge, который подхватили голливудские актрисы.
«Давайте напинаем карантинную скуку с самыми крутыми! Дамы, вы все мои герои», – призвала Белл. По сюжету видео она наносит сокрушительный удар камере и его как бы получает следующая участница флешмоба.
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В итоге на виртуальный мордобой подписались актрисы Марго Робби, Кэмерон Диас, Холли Берри, Скарлетт Йоханссон, Дрю Бэрримор и другие.
- 41-летняя Белл была каскадершей в фильмах «Убить Билла», «Женщина-кошка», «Зена-королева воинов» и др.
- В 14 фильмах она играла полноценные роли.
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