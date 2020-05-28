Дрался с Тактаровым и играл плохих русских. Карате и травля превратили Лундгрена в скалу

Невозмутимый швед – шестой мужчина сериала «Последний киногерой».

Звук гонга, донесшийся из родительской спальни, отвлек от вечерних сборов в школу. Уверенный, что отец расслабляется после работы за просмотром бокса, я влетел в комнату и уставился на экран – двое ребят отчаянно молотили друг друга. Только поединок показывал не спортивный телеканал, а происходящее не было похоже на обычные соревнования. Когда спросил, что это за кино, отец мгновенно бросил: «Рокки 4!» Ответ был довольно резким, но не таким, как панчи громилы со светлыми волосами в красных трусах. Очередной выпад – соперник валится в сторону, а его лицо меняет форму быстрее, чем у пластилиновых боксеров из мульта «Брэк».

Мощь и агрессия героя Дольфа Лундгрена Ивана Драго впечатлили меня с первых минут, но сопереживание все равно осталось со вторым парнем. Рокки принимал удары, падал, бил сам и снова огребал – казалось, через секунду бой закончится, но он продолжался. Конечно, на тот момент я не был знаком с сюжетом, поэтому речь о патриотизме не заходила (да и при последующих просмотрах фильма он не появился) – банально переживал за андердога и внутренне поддерживал его в такт крикам киношных зрителей. Когда поединок наконец завершился, на лицо мгновенно выползла улыбка – Рокки стал для меня героем, а Драго будто выветрился из памяти.

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Рокки Бальбоа нокаутирует Ивана Драго в «Рокки 4» Фото: Getty Images

Персонаж Дольфа Лундгрена идеально отражает положение актера в киношной иерархии своей эпохи. Он, как и советский боксер, остался на втором плане, за спинами более харизматичных и раскрученных мужчин вроде Сталлоне, Уиллиса, Шварценеггера, Джеки Чана, Мэла Гибсона и других. Именно эти фамилии с наибольшей вероятностью ты услышишь в ответ на вопрос о любимом герое культовых боевиков конца прошлого века. Хотя Дольф точно не был безразличен.

Любить Лундгрена сложно в первую очередь из-за образов, которыми забита его фильмография. Громадный швед ростом 196 сантиметров с агрессивными чертами лица чаще всего невыразительно играл однотипных мерзавцев, из-за чего стал любимой мишенью критиков. «Неблагодарное это занятие – играть тупых качков, которые дерутся на протяжении всего фильма, обмениваясь односложными глупостями», – например, такого отзыва от эксперта Роджера Эберта удостоилась его роль в «Универсальном солдате». Но даже настолько острый негатив не останавливал актера – он привык к нему с детства и выработал иммунитет.

Ханса вечно критиковали задолго до смены имени. Отец часто называл его неудачником и поколачивал – желание постоять за себя в отношениях не только с родителем, но и с проблемными сверстниками, подтолкнули Лундгрена к занятиям кекусинкай – одному из разновидностей карате. Тяжело поверить, но парнишка, который до похода в зал стеснялся хилого тела, спустя годы выиграл чемпионат Швеции и Великобритании, выступал на чемпионате мира. Занятия боевыми искусствами – первый, но не ключевой этап в преобразовании Дольфа.

Какое бы кино с участием шведа ты не включил, он везде предстает идеальной машиной для убийств и негодяем, опережая в этом Шварца, Слая и остальных. Даже в жизни: ухмылки последних отдают мягкостью и добротой, улыбка Дольфа шепчет цитатой Драго: «Я тебя сломаю!» Вероятно, похожая мысль пробежала в головах у грабителей, в 2009-м вломившихся в особняк Лундгрена и связавших его жену – они убрались в ту же минуту, как заметили грозное фото обладателя черного пояса. Идеальный пример бесконтактного боя, которому позавидовал бы даже Чак Норрис.

Безусловно, образ Дольфа не был бы настолько устрашающим без тонны мышц, которой он обзавелся для съемок в «Рокки». Худощавый и максимально нерельефный парень до появления перед камерами не вызывал страха, но просьба Сталлоне подкачаться, чтобы соответствовать Бальбоа, окончательно перевернула жизнь и карьеру Лундгрена.

Швед прежде ничего не знал о бодибилдинге и не уделял должного внимания телу, но проникся культурой – спустя время он стал примером для дрищей и секс-символом для девушек. Актер шесть дней в неделю работал по специальной программе для культуристов и кардинально пересмотрел рацион, благодаря чему за пару месяцев набрал порядка 10 килограммов мышечной массы. Слегка арийская внешность и выпиленная мускулатура, говорившая громче любого оружия в его руках, сформировали Дольфа на годы вперед.

Актер Келлан Латц (слева), экс-боец UFC Ронда Роузи, Дольф Лундгрен и боксер Виктор Ортис на UFC 175 Фото: Getty Images

Облик сделал Лундгрена заложником киношного мира. Его невозможно представить в роли Вина Дизеля из «Лысого няньки», полицейским, Бондом или любым другим добряком. Он идеальный головорез и универсальный солдат. Таким казался в 30, 40 и 50 лет на экране и вне его. Даже когда приехал в Москву для участия в коммерческом шоу «Король ринга». Прилично осунувшийся, но внешне все такой же устрашающий, Дольф выстоял в пятираундовом боксерском поединке против Олега Тактарова. Хотя на тот момент 39-летний чемпион UFC прилично настучал сопернику по корпусу, Лундгрен в лучших традициях боевиков ни разу не показал, что ощущает боль.

Сейчас Дольфу 62, но он по-прежнему в бесподобной форме и готов к новым вызовам. За годы он не изменился и не вырос в актера, на которого стоит равняться. Но стал примером, как из неуверенного парнишки превратиться в скалу – увернуться от негатива и критики, с металлическим взглядом пробиться сквозь стену проблем и уверенным шагом двигаться навстречу мечте.

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