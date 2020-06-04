Съемки под кокаином, измены и биполярное расстройство. Ван Дамм растоптал детские идеалы

Жан-Клод ван Дамм
Фото: Eurosport
Актер с жаждой славы помог мальчику разделить кино и реальную жизнь.
В детстве я, как и многие мальчишки, обожал классические боевики с наивными сюжетами и обязательными хеппи-эндами. Только герои у всех были разные: кто-то вдохновлялся венозными базуками Шварца, кто-то тараканьей юркостью Чана, для других идеалом служило хладнокровие Сигала. Я же повесил на стену постер Жан-Клода ван Дамма.
Не было дня, чтобы я не фантазировал о судьбе супергероя, но фантастику при этом не любил. Мне всегда нравилось приземленное, настоящее и реальное: березовая ветка у меня никогда не стреляла лазером, самодельный лук палил только деревянными стрелами, найденные на помойке зеленые очки нужны были для стиля, а не рентген-зрения. Наверное, поэтому меня и вдохновлял Ван Дамм. Поджарый герой не обладал галактической фигурой Арни, не бегал по стенам, как бешеный китаец, не расстреливал 1000 злодеев из одной обоймы старенького револьвера, как герои Сталлоне.
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Жан-Клод, а точнее Фрэнк Дюкс («Кровавый спорт») и Курт Слоун («Кикбоксер»), не делали ничего сверхъестественного: удары были реалистичными, тренировки тяжелыми, но настоящими, а персонажи – человечными. Они вытаскивали бои за счет характера, преодолевали трудности и поднимались после очередного железного хука антагониста. Каждый раз, смотря любимые фильмы, я боялся, что сейчас Слоун сдастся и не отомстит за брата, но герой всегда справлялся и вдохновлял меня на борьбу с собственными мелкими неудачами.
Именно Ван Дамм долго казался мне примером для подражания – мальчишкой я всегда думал, что актер играет самого себя. Верил, что Дюкс и Слоун – тот же Жан-Клод, просто с другим именем. Не может же человек быть одним в кадре и другим в жизни. Я не сомневался, что Бельгийский мускул такой же честный, ответственный, принципиальный и несгибаемый.
Детские идеалы разрушились, когда в журналы, а потом и в интернет просочилась личная жизнь кумира. Сначала меня смутили постоянные измены красавчика: первую жену он использовал ради денег, изменял другой супруге, которая все знала, но прощала, не успокаивался после третьего развода. На него даже заводили дело за домашнее насилие и рукоприкладство. Разве настоящий герой так поступает?
В последний раз я дрался, наверное, лет 20 назад. Я не драчун, я любовник, – гордился Ван Дамм.
Еще больнее ранили новости о наркозависимости Жан-Клода. Оказалось, в большинстве сцен в моем любимом кино он снимался пьяным или под кайфом.
«Однажды он заперся в трейлере и отказывался от съемок. Мы с помощником не уговорили его выйти, поэтому позвали продюсера. Тогда Ван Дамм вышел с бутылкой шампанского в руках. Я сказал ему, что пить на съемках вредно. С этих пор он меня ненавидел», – вспомнил режиссер Стивен де Соуза. Он добавил, что бельгиец «нюхал до одури», а Жан-Клод поправил его точными данными: «Иногда в день я употреблял по 10 грамм кокса».
Жан-Клод ван Дамм
Фото: Getty Images
При желании этому можно найти оправдание: звездная болезнь, соблазны Голливуда и даже психическое расстройство. С детства Ван Варенберг (настоящая фамилия Ван Дамма – Eurosport) страдал биполярным расстройством и видел небо черным, когда для всех оно светило голубым. Но такое лечится в больницах, а не у драгдилеров.
Потом наружу всплыло эго актера. Если Дюкс и Слоун дрались за идеалы и справедливость, то их исполнителя интересовали исключительно деньги и слава. Ван Дамм коллекционировал дорогие тачки, зажигал на оргиях с моделями, любовался в зеркало стройным телом.
«Я уже не кинозвезда, а бренд. Ван Дамм – это как джинсы Levi’s. Еду в отпуск и, куда бы ни отправился, вижу, что люди любят меня не за фильмы, а за имя», – гордился чемпион Европы по каратэ.
И это не плохо: люди не обязаны оправдывать чьих-то надежд и быть такими, как их видит маленький мальчик из Северодвинска. Он просто актер, который так классно исполнил роль, что ему поверили миллионы. Что он делает за кадром, никого не должно волновать. И со временем я понял, что многому меня в жизни научили не Ван Дамм, как я думал раньше, а его герои. Несгибаемые бойцы «Кикбосера» и «Кровавого спорта» закалили мой дух и характер, а не парень, который предавал любимых и нюхал кокаин, чтобы сыграть в кино для подростков.
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