Мясо, просто мясо!

Польский боец Кристиан Кужьма стал звездой интернета после того, как смачно нокаутировал соотечественника Лукаша Залуску. Поединок между мужчинами прошел по правилам кулачного боя без перчаток.

Кужьма разнес оппонента еще в первом раунде: Залуска свалился на настил, словно сраженный пулей. Столь эффектный нокаут не остался без внимания со стороны поклонников боевых искусств и завирусился в твиттере.

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