«Плачущий убийца» не пережил эпоху боевиков.

Съемки в фильмах российского производства – не самый лучший способ для зарубежных звезд возродить карьеру. В легких деньгах нет ничего плохого, но ровно до момента, когда череда таких халтурок не засасывает настолько, что актер соглашается на декоративную роль и в его фильмографии появляется «Однажды в Маниле» с Александром Невским в главной роли. Да-да, тот самый фильм, где одни и те же дубли использовали несколько раз, а спецэффекты были на уровне петард младшеклассников.

Разносить этот фильм (как и последующий «Максимальный удар») – бесполезно, это давно прекрасно сделал BadComedian, лучше не получится. Проходиться по Марку Дакаскосу, который умудрился влипнуть в оба замечательных проекта – не хочется. За него просто очень обидно – Марк больше не появляется в стоящих проектах практически одновременно с концом эпохи боевиков, хотя имел шанс уйти от ярлыка актера одного амплуа.

Единоборства Польский здоровяк по прозвищу Тайсон отправил соперника в страшнейший нокаут в бою без перчаток 07/06/2020 В 16:06

Дакаскосу повезло с корнями – филиппинские, китайские и испанские по отцу, японские и ирландские по матери. Гремучая смесь этносов вылилась в необычную, но крайне привлекательную внешность. Дакаскос был не менее горяч, чем любимец дам Жан-Клод ван Дамм. Если боевички типа «Американского самурая» и «Только сильнейшие» были классическими представителями жанра, то успех «Плачущего убийцы» – это не только драки (хотя финальная схватка, поставленная лично Дакаскосом – шедевр), но и яркая актерска игра красавчика Марка, принесшая фильму популярность не только мужчин.

Марк Дакаскос Фото: Getty Images

Дакаскос уверенно закапывал противников – с такими генами иначе и быть не могло. Марк – сын инструктора по боевым искусствам Аля Дакаскоса и его ученицы Морико Маквей, а мачеха актера с шести лет Малиа Берналь входила в десятку лучших американских бойцов. Малиа стала первой женщиной, попавшей на обложку популярного журнала «Черный пояс».

«Боевые искусства – часть моей жизни. Были времена, когда я топтался на месте, несколько раз брал перерыв и занимался другими вещами. Но, если честно, я никогда не думал бросить боевые искусства насовсем. Мне посчастливилось иметь трех родителей, двое из которых – потрясающие бойцы (речь об Але и Малии – Eurosport). Я хотел бы преподавать и передать полученные знания», – рассказал Дакаскос.

Он развил фирменный стиль капоэйры отца (у Дакаскоса-старшего собственная школа в Портленде), изучая смежные единоборства, и довел владение навыками до того уровня, когда практически любая драка напоминал грациозный танец.

Дакаскос не вырос в культового героя боевиков, но после падения популярности этого жанра все же сделал попытку поменять амплуа, снявшись в 2001-м с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в исторической драме «Братство волка» – возможно, лучшей именно актерской роли Марка. За нее Дакаскоса даже номинировали на престижную премию Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов «Сатурн», но статуэтка досталась Иэну Маккеллену за «Властелина колец».

Почему Дакаскос не развил успех, а начал сниматься ради денег в откровенно проходных фильмах – загадка. Дальнейшая карьера Марка в кино – это позор вроде мимикрирующего под «Я – легенда» фильма «Я – воин», изредка разбавляемый неплохими сериалами вроде CSI или «Агенты «Щ.И.Т.». Так что в каком-то смысле фильмы с Невским – всего лишь логичное продолжение ряда.

Дакаскос попытался реанимировать карьеру в прошлом году, сыграв в третьем «Джоне Уике» отошедшего от дел элитного убийцу. Вышло относительно неплохо – и фильм, и актер получили нормальную критику. Возможно, это последний шанс Дакаскоса на полноценное возвращение в Голливуд – хотя бы так, ролями второго плана. Даже постаревший, но до сих пор шикарно исполняющий вертушки Марк вряд ли достоин завершить карьеру на задворках кинематографа.

Другие киногерои из детства:

Съемки под кокаином, измены и биполярное расстройство. Ван Дамм растоптал детские идеалы

Дрался с Тактаровым и играл плохих русских. Карате и травля превратили Лундгрена в скалу

Брюс Ли – революционер и легенда кино. Тарантино безосновательно превратил его образ в карикатуру

Чак Норрис – главный рейнджер американского кино. Круче героя боевиков только легендарные мемы о нем

Принять буддизм и российское гражданство. Как Стивен Сигал спасал планету боевыми искусствами

От садизма отца до роли в «Терминаторе». Как Шварценеггер вдохновлял парней из 90-х

Стиль пьяного мастера и главный тренер кунг-фу-каскадеров. Чему нас научил Джеки Чан

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Единоборства Съемки под кокаином, измены и биполярное расстройство. Ван Дамм растоптал детские идеалы 04/06/2020 В 08:00