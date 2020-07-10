Актер напомнил ведущему, что нужно следовать своему пути.

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис поздравил телеведущего Владимира Соловьева с попаданием в Книгу рекордов Гиннеса.

В октябре прошлого года Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннеса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели – 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Спустя полгода ведущий канала «Дождь» Алексей Коростелев воспользовался услугами сайта Cameo – там можно обратиться к знаменитостям с просьбой записать небольшое обращение за вознаграждение.

Смешанные боевые искусства Ван Дамм обожает Емельяненко: встречался с ним и Путиным, называл телохранителем, хотел снять в кино 08/06/2020 В 18:11

Коростелев заплатил Норрису, и тот обратился к Соловьеву с поздравлениями. «Привет, Владимир! Хочу напомнить тебе, что нужно следовать своему пути, не забрасывать свой блог, не бросать тренировки. Еще хочу поздравить тебя с попаданием в Книгу рекордов Гиннеса. Увидимся на боксерском ринге», – сказал Норрис.

Ранее Соловьев продемонстрировал удивительную технику бесконтактного боя.

Соловьев работает на телеканале «Россия-1», ведет собственную программу на YouTube.

Соловьев похвастался тренировкой с экс-чемпионом мира Джонсом

Подписывайся на нас Вконтакте

Боевые искусства Джеки Чан отказался от сына-наркомана и дочери-лесбиянки. Гуру кунг-фу ценит репутацию дороже детей 23/05/2018 В 08:05