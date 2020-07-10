Единоборства

Чак Норрис поздравил Владимира Соловьева с включением в Книгу рекордов Гиннеса

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Чак Норрис

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
8 минут назад

Актер напомнил ведущему, что нужно следовать своему пути.

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис поздравил телеведущего Владимира Соловьева с попаданием в Книгу рекордов Гиннеса.

В октябре прошлого года Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннеса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели – 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Спустя полгода ведущий канала «Дождь» Алексей Коростелев воспользовался услугами сайта Cameo – там можно обратиться к знаменитостям с просьбой записать небольшое обращение за вознаграждение.

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Коростелев заплатил Норрису, и тот обратился к Соловьеву с поздравлениями. «Привет, Владимир! Хочу напомнить тебе, что нужно следовать своему пути, не забрасывать свой блог, не бросать тренировки. Еще хочу поздравить тебя с попаданием в Книгу рекордов Гиннеса. Увидимся на боксерском ринге», – сказал Норрис.

  • Ранее Соловьев продемонстрировал удивительную технику бесконтактного боя.
  • Соловьев работает на телеканале «Россия-1», ведет собственную программу на YouTube.

Соловьев похвастался тренировкой с экс-чемпионом мира Джонсом

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