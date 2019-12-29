Русский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил в главном бою ивента Bellator & Rizin: Japan. На японской «Сайтама-Арене» он выиграл у американца Куинтона Джексона.

В первом раунде Рэмпейдж выглядел медленнее и тяжелее – он на 12 килограммов пухлее Федора. Последний император отлично контролировал бой, выбрасывал удары и пробовал лоукики, пока американец не отвечал панчами.

На отметке 2:45 Емельяненко здорово попал по лицу соперника, Джексон рухнул на канвас и замотал головой на вопрос рефери. Судьи засчитали победу русского бойца нокаутом.

Это третья победа Федора в пяти последних поединках.

В соглавном поединке ивента Майкл Чендлер в первом раунде победил Синди Аутло техническим нокаутом.

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