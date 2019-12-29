«К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается. Возможно, это последний бой здесь, в Японии, – с ноткой грусти произнес Федор Емельяненко в первом интервью после победы над Рэмпейджем. – Я благодарю вас за любовь и поддержку. Также хочу поклониться всем, кто молился за меня в России, всем православным христианам в Сербии, Греции и здесь».

В этом спиче – весь Федор. Он обратился к японцам на русском – единственном языке, который знает. Поэтому его бренд так тяжело раскручивать – Последний император сознательно или неосознанно эксплуатирует образ былинного богатыря. А, вероятнее всего, ничего не эксплуатирует, а просто живет, как чувствует.

Bellator сделал все, чтобы хорошенько размять Емельяненко-старшего и достойно проводить его из смешанных единоборств. В последнем бою с Райаном Бейдером все зрители испытывали испанский стыд за Федора, который прилег на 35-й секунде. Император напоминал престарелую рок-звезду, почему-то не остановившуюся на одном плохом альбоме и ушедшую в бесконечные самоповторы. И в музыке, и в MMA у поклонников всегда только один вопрос: «Зачем продолжать, позориться и рушить собственное наследие?»

Чтобы избежать возможных факапов, боссы промоушна подложили под Емельяненко экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона. Менеджеры совершенно точно видели, как Рэмпейдж, который брал пояс у Дэйны Уайта в 2007-м, разжирел с 93 до 120 килограммов. В возрасте за 40 такой набор массы превращается не в мышцы, а в брюхо, и уводит все удары в рапид. Американец был обречен на то, чтобы выбрасывать медленные джебы с одной-единственной тактикой – надежда на лаки-панч.

Федор Емельяненко – Куинтон Джексон, Bellator 237Getty Images

Федор готовился к поединку в максимально комфортных условиях – бегал в Старом Осколе, слушал про финал карьеры в Москве, заряжался любовью от японских фанатов. На «Сайтама Супер Арене» он выиграл 13 боев и не отдал ни одного. Здесь Емельяненко провел лучший бой десятилетия – в 2005-м против Марко Филиповича. Сюда он прилетал несколько раз под Новый год и вместо мандаринов получал чемпионские пояса. Это лучшая моральная поддержка Последнего императора перед прощальным туром, и Bellator сознательно пошел на это.

Бывший боец промоушна Александр Шлеменко заметил, что Емельяненко-старший проиграл всем соперникам, которые перешли из полутяжей в тяжелый вес. Вот только Бейдер, Хендерсон и Мальдонадо оказывались легче Феди и едва-едва вываливались из предыдущей категории. Куинтон Джексон же будто вылез из бассейна с холестерином – наел 30 килограммов по сравнению с боевой формой 2007 года, наверняка рвал по четыре пары джинсов за вечер и еле влез в последнюю категорию. Федору оставалось не пропустить случайный удар, держать руки повыше, как ему правильно кричали из угла, и полностью контролировать поединок.

Нокаут и вовсе смотрелся смешнее, чем последние сезоны «Как я встретил вашу маму» и «Теории большого взрыва». После мощного начала Емельяненко на первой минуте Джексон выстоял в защите, но затем пропустил на третьей и завалился.

Если посмотреть на момент падения Рэмпейджа с другого ракурса, из-за спины русского файтера, то можно заметить, как Федор попал в челюсть и вместо контрольного в голову нелепо взмахнул ладонями, обхватил соперника за талию и мягко проводил его на канвас. Куинтон замахал головой в ответ на вопрос рефери и досрочно сдался. Для победы Императору хватило 165 секунд. Вероятно, даже бой его брата с Рамзаном Кадыровым продлится дольше.

Дальше у Емельяненко-старшего – махач в Европе в августе-сентябре и финиш карьеры в Москве. И здесь интересная развилка в уровне соперников. 43-летнего Федора уже точно запомнят за предыдущие бои и совершенно очевидно, что не за победы в двух заключительных поединках. Поэтому насколько для файтера важно, что против него выпустят не мешков типа Куинтона Джексона, а настоящих серьезных противников вроде Райана Бейдера?

В России бум смешанных единоборств, поэтому на дебютный ивент Bellator, еще и с прощальной дракой Федора, конечно, соберется полная арена вне зависимости от имени и мощи соперника. Поэтому у организаторов и менеджеров есть большой соблазн подложить под Императора еще одного заплывшего жиробаса, чтобы Емельяненко уработал его за минуту и дальше спокойно принимал поздравления за великую карьеру. Если такой сценарий устроит бойца, то все окружение вздохнет спокойно и на расслабоне доведет его до финала на круиз-контроле. Если нет – придется сильнее напрягаться в забегах между березками в Осколе, бояться внезапного нокаута, но в случае победы отхватить гигантские респекты публики.

Федор Емельяненко – Куинтон Джексон, Bellator 237Getty Images

Никто не осудит Федора за выбор файтеров попроще – он все еще останется в нашей памяти великим чемпионом, человеком-символом ММА нулевых и предвестником феномена Хабиба. Но во всех честных биографиях под его историей будет сноска: «Дрался на серьезном уровне до января 2019 года, а поединки с мешками типа Рэмпейджа лучше забыть».

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