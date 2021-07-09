В преддверии поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье на UFC 264 состоялась пресс-конференция, в рамках которой бойцы провели дуэль взглядов. На ней ирландец и американец чуть не подрались – пришлось задействовать телохранителей.

Во время стердаунов активнее вел себя Конор. Сначала бывший двойной чемпион встал в стойку, а затем попытался ударить Порье ногой.

Конор Макгрегор – Дастин Порье Конор получит за бой с Порье в 3 раза больше американца 2 ЧАСА НАЗАД

Третий бой Конора и Порье состоится 10 июля.

Первый бой Порье и Макгрегора состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

Конор Макгрегор – Дастин Порье Карьера Конора в UFC загибается. Пояса не будет 2 ЧАСА НАЗАД