Стало известно, сколько составят гарантированные гонорары двойного экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье за третий бой.

За выход в октагон ирландец заработает 3 млн долларов, а Порье – 1 млн. Конор получит 60% от продаж платных трансляций, а Порье – 40%. Ожидается, что общий заработок Макгрегор с учетом спонсорских выплат составит около 10 млн долларов. Его соперник получит примерно 3 млн, сообщает Sporting Free

Третий бой Конора и Порье состоится 10 июля.

Первый бой Порье и Макгрегора состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

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