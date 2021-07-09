Конор Макгрегор – богайтеший боец на планете. Примерно раз в пару месяцев медиа напоминают, сколько ирландец заработал за карьеру. Мы давно запомнили, что Ноториус – самый богатый боец ММА в истории смешанных единоборств, который провернул мегаудачную сделку по продаже виски. А сколько Мак заработал только на боях в UFC?

Надо сказать сразу, что суммы тоже внушительные. Самая мизерная – за второй поединок против Макса Холлоуэя. Если бы такая встреча двух топовых ударников состоялась сейчас, Дэйне Уайту пришлось бы долго искать деньги, а в августе 2013-го он заплатил бойцам гроши: Конору – 44 тысячи долларов, Максу – 24 тысячи.

Дастин Порье и Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Конор Макгрегор – Дастин Порье Конор получит за бой с Порье в 3 раза больше американца 3 ЧАСА НАЗАД

Первую сумму с шестью нолями Ноториус получил меньше, чем через два года. Ирландец бился за временный пояс в полулегком весе с Чедом Мендесом. В сумме за бой Конор получил 2,69 млн долларов.

Рекордную сумму Макгрегор заработал за бой против Хабиба Нурмагомедова – тогда Конор получил 28,48 млн долларов, в том числе 25,5 млн за pay-per-view. Хабиб за тот поединок получил 6,64 млн, из них 5,1 – за PPV.

Дастин Порье и Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Всего за 13 боев в UFC Конор Макгрегор обогатился на 90,72 млн долларов – почти 7 млн за поединок. За последние три боя ирландец не падал ниже планки в 15 млн долларов, поэтому высока вероятность, что трилогия в Дастином Порье обернется для него не только исторической победой или поражением, но и сотым миллионом, заработанным боями.

Конор Макгрегор – Дастин Порье Карьера Конора в UFC загибается. Пояса не будет 3 ЧАСА НАЗАД