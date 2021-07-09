11 июля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 264. Главный поединок – третий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Eurosport подготовил прогноз на этот поединок. Сделать ставку на него можете и вы, причем бесплатно – получите до 1500 рублей в мобильном приложении БЕТСИТИ без пополнения счета

Макгрегор – Порье 3: где и когда смотреть бой

Турнир UFC 264 состоится в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе на «T-Mobile Арене». В раннем предварительном карде и прелимах намечено восемь боев, еще пять пройдут в основном карде.

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Драку Конора и Дастина в прямом эфире в России можно будет посмотреть на общедоступном телеканале «РЕН-ТВ». Начало главного поединка – примерно в 7:30 мск. Также трансляция доступна в платном приложении UFC Fight Pass и в сервисе Wink.

Основной кард UFC 264

Гилберт Бёрнс (Бразилия) – Стивен Томпсон (США)

Тай Туйваса (Австралия) – Грег Харди (США)

Ирен Алдана (Мексика) – Яна Куницкая (Россия)

Шон О'Мэйлли (США) – Крис Мотинью (США)

Бой Макгрегор – Порье 11 июля: кто фаворит

Конор был фаворитом перед январским поединком, но сейчас ситуация изменилась. Поражение, которое Порье нанес ирландцу, сработало в его пользу. Теперь американец, пусть и с небольшим перевесом, лидер букмекерских котировок.

Букмекерская компания БЕТСИТИ дает коэффициент 1.77 на победу Порье, и 2.15 на выигрыш Макгрегора.

Форма Конора и Дастина перед боем

Когда Конор и Порье сошлись в октагоне впервые, Хабиб только начинал путь в UFC. Произошло это в сентябре 2014 года в США и закончилось для Дастина очень печально. Ирландец шел на серии из 11 побед, поэтому был полностью сосредоточен на поединке.

В первые две минуты он присматривался к сопернику: пробил несколько хай-киков и подергал Дастина контрвыпадами. Уже на отметке 1:46 Конор попал левым хуком и жадно добил американца, у которого не было никаких шансов продолжить. Тот нокаут Макгрегора был признан лучшим на турнире.

Победа Дастина Порье во втором бою с Конором Фото: Getty Images

Во второй раз бойцы сошлись семь лет спустя. К тому моменту Конор в третий раз завершил карьеру, но желание быть на виду и любовь к деньгам снова вернули его в спорт. Ирландец не бился целый год, в то время как у Дастина был перерыв всего шесть месяцев (в июне 2020-го он победил Дэна Хукера). Возможно, это сказалось на результате.

Спортсмены встретились 24 января в Абу-Даби и устроили шоу посерьезнее, чем в первый раз. Макгрегор контролировал ситуацию в стойке и поколачивал Дастина на дистанции в первом раунде. Тот обрабатывал соперника у сетки и проводил тейкдауны.

В целом Макгрегор выглядел предпочтительнее, что отразилось на помятом лице Порье. Но, как и в первом случае, все решил один удар. Во второй пятиминутке Конор пропустил хук слева, пошатнулся и позволил американцу серией жестоких ударов отправить себя в нокаут.

С того боя прошло почти полгода, и спортсмены целенаправленно готовились к реваншу. Сейчас, судя по отчетностям в соцсетях, бойцы находятся в отличной форме.

Предстоящий выход в клетку решит очень многое – победитель, скорее всего, получит титульный поединок с Чарльзом Оливейрой, а проигравший попрощается с шансами вернуться в топ.

Учитывая развитие и итог первых двух боев, нужно рассчитывать на завершение поединка нокаутом. В этом убеждена и компания БЕТСИТИ, которая дает на досрочное завершение боя коэффициент 1.25

Кто что сказал

За несколько дней до поединка Конор выдал несколько ярких панчей в сторону соперника и пообещал не оставить тому ни шанса.

«Он много чего наговорил в последнее время, за что ему придется заплатить – его не ждет ничего хорошего. Я перееду своего соперника, нокаутирую его, без вопросов. Сейчас я опаснее, чем когда-либо, и сосредоточен, как никогда. Я вынесу его. Он не сможет справиться с тем, что я предложу ему в субботу – вот как все будет», – рассказал Конор Rolling Stone.

Дастин Порье на пресс-конференции перед боем с Конором Макгрегором Фото: Getty Images

Чего же такого наговорил Дастин, что так разгорячил Макгрегора? Все просто: американец поставил под сомнение необходимость трештока и других дел вне октагона, которые так любит ирландец.

«Я хочу устроить тяжелую и кровавую войну, хочу поставить под вопрос свою волю, так, чтобы мне было не по себе с первой секунды боя. Хочу это ощутить, потому что в этом суть боев. Действительно реально только то, что происходит после старта поединка и на тренировках. Только это реально в поединках, и теперь только это я люблю», – заявил Порье в интервью ESPN.

Отметим, что на дуэли взглядов Конор попытался ударить Дастина ногой.

Прогноз Eurosport

Чтобы заинтересовать Дэйну Уайта и получить титульный поединок Конору и Дастину необходимо не просто выиграть, но сделать это стильно и уверенно. Лучше всего быстро – в 1-2 раундах. Поставить на такой исход в БЕТСИТИ можно с высоким коэффициентом 2.00

Любители более необычных ставок могут выбрать из множества вариантов на свой вкус:

Досрочная победа Макгрегора за 2.30;

Досрочная победа Порье за 2.45;

Остановка боя из-за удара в пах за 4.00;

Победа Порье во втором раунде за 8.50;

Победа Макгрегора за 60 секунд за 15.0.

Всего БЕТСИТИ подготовил более 100 коэффициентов и 13 специальных ставок на бой Макгрегор – Порье. Поставить на этот поединок с приветственным бонусом можете и вы – получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

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