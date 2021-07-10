Комментатор UFC Джон Аник попал в щекотливую ситуацию перед боем Конора Макгрегора и Нейта Диаса на UFC 196 в марте 2016 года. В преддверии поединка Аник в своем подкасте пообещал, что набьет тату с числом 209, чтобы выразить уважение братьям Диас, чей родной город Стоктон имеет соответствующий код.

Комментатор сказал, что сделает тату, если Диас почти без реальной подготовки победит Макгрегора. При этом Аник выражал готовность набить тату даже просто из уважения к тому, что братья Диас значат для боевых искусств.

Конор Макгрегор - Нэйт Диас Фото: Eurosport

Конор Макгрегор – Дастин Порье Трилогия: Макгрегор против Порье! Кто победит на этот раз? 13 ЧАСОВ НАЗАД

«Я не ожидал, что это распространится, как лесной пожар. То, что начиналось как забавный подкаст, было истолковано как уверенное предсказание поражения Нейта Диаса. Я сижу дома, и он говорит на пресс-конференции: «Джон Аник, лучше сделай чертову татуировку, или я надеру твою задницу». Я получал угрозы от фанатов. Что-то вроде: «Если ты не сделаешь эту чертову татуировку, я приеду туда и сам сделаю ее», – вспоминал Аник.

Комментатор признался: как только он узнал о негативной реакции Диаса, то сразу понял, что сделает тату вне зависимости от того, победит Нейт Конора или нет. Удушение во втором раунде просто поспособствовало лучшему развитию истории. Татуировку на левой руке Аник набил через пять дней после боя.

Спустя несколько месяцев комментатор и боец встретились впервые с тех пор, как Аник сделал татуировку. Диас попросил показать ее – на том и помирились. «Думаю, мы быстро закопали топор войны. В конечном итоге он понял, что я не наезжал на него», – сказал Аник. Диас даже выставил фото с татушкой в ленте инстаграма, заявив, что теперь Аник представляет его город.

Конор Макгрегор – Дастин Порье Конор заработал $90 млн в UFC. С Порье он дойдет до 100 ВЧЕРА В 10:34