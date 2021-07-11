Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье победил Конора Макгрегора в третьем поединке бойцов.
Бой закончился в конце первого раунда. Макгрегор оступился и сломал ногу – Порье кинулся добивать ирландца, но раунд завершился. Тем не менее врач остановил поединок, так как Конор не смог его продолжить.
Конор Макгрегор – Дастин Порье
Комментатор UFC набил тату в честь боя Конор – Диас. Зачем?
13 ЧАСОВ НАЗАД
  • Первый бой Порье и Макгрегора состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.
  • Победитель, вероятно, подерется за пояс. Чемпион UFC в легком весе в данный момент – бразилец Чарльз Оливейра.
Конор получит за бой с Порье в 3 раза больше американца
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Конор Макгрегор – Дастин Порье
Трилогия: Макгрегор против Порье! Кто победит на этот раз?
ВЧЕРА В 04:02
Конор Макгрегор – Дастин Порье
Конор заработал $90 млн в UFC. С Порье он дойдет до 100
ВЧЕРА В 10:34