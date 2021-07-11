Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье победил Конора Макгрегора в третьем поединке бойцов.
Бой закончился в конце первого раунда. Макгрегор оступился и сломал ногу – Порье кинулся добивать ирландца, но раунд завершился. Тем не менее врач остановил поединок, так как Конор не смог его продолжить.
Конор Макгрегор – Дастин Порье
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- Первый бой Порье и Макгрегора состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.
- Победитель, вероятно, подерется за пояс. Чемпион UFC в легком весе в данный момент – бразилец Чарльз Оливейра.
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