Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье победил Конора Макгрегора в третьем поединке бойцов.

Бой закончился в конце первого раунда. Макгрегор оступился и сломал ногу – Порье кинулся добивать ирландца, но раунд завершился. Тем не менее врач остановил поединок, так как Конор не смог его продолжить.

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Первый бой Порье и Макгрегора состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

Победитель, вероятно, подерется за пояс. Чемпион UFC в легком весе в данный момент – бразилец Чарльз Оливейра.

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