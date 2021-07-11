От второго до третьего боя Конора и Порье прошло почти полгода. Много слов, тяжелая подготовка – все ради того, чтобы в конце мы сказали: «Ну, нет, придется проводить четвертый бой». А он состоится вне зависимости от желания зрителей!

Дэйна Уайт ни за что не признается, но наверняка он даже доволен, что встреча завершилась так. Сначала никто ничего не заметил – все просто подумали, что Порье снова избивает Макгрегора. Оказалось, безответными добивания были, потому что ирландец нелепо оступился и сломал ногу. Врач остановил бой, Дастин снова победил, а у Конора и в этот раз найдется повод требовать реванш.

Конор Макгрегор и Дастин Порье Фото: Getty Images

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В январе 2021-го Порье сравнял счет в личном противостоянии – бой на UFC 264 должен был подытожить его историю с Ноториусом. Но теперь у парней есть все шансы растянуть ее до рекордных пяти боев. Макгрегор не успел встать с канваса, а уже кричал, что еще не все кончено. Если вдруг ирландец победит в ответке, счет станет 2:2 – нужно снова встречаться и определять лучшего.

Порье полностью разобрал Конора. Да, Мак научился блокировать лоукики американца, но, вероятно, посвятил этому большую часть лагеря. Эпизодически Ноториус доминировал, но только когда позволял соперник. Смешная гильотина в исполнении Макгрегора точно не смутила Дастина и только вымотала ирландца, а вот локти, которыми Порье крыл Мака, наносили существенный урон.

Порье уверенно вел бой и наверняка снова победил бы без трагических обстоятельств. Теперь противостояние выйдет на новый уровень: разойтись просто так не получится. Дэйна Уайт уже пообещал, что Порье подерется за пояс, а затем, когда поправится Конор, состоится реванш.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Гениальный ход: если Порье победит Оливейру, Макгрегор сразится за титул на серии из двух поражений. И шансы одолеть Порье у него все еще остаются – мы видели несколько сочных панчей от Мака, совсем списывать его нельзя. Для UFC Конор скорее жив, чем мертв – он не рядовой боец, а потому соперников получает вне зависимости от рейтингов. И кто знает, что произойдет в следующем поединке с Порье, особенно если бой станет титульным.

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