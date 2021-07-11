Конор Макгрегор впервые в карьере потерпел второе поражение подряд. Он проиграл Дастину Порье во втором реванше в главном поединке турнире UFC 264.

Макгрегор подвернул ногу в конце первого раунда и в перерыве не получил разрешение от врачей на продолжение боя. Медики не выпустили ирландца обратно в октагон, а рефери засчитали поражение техническим нокаутом.

Источники MMA Junkie раскопали информацию , что у Макгрегора перелом нижней трети большеберцовой кости. Позднее главный коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл передал президенту промоушну Дэйне Уайту данные о повреждении Конора. «Большеберцовая кость. Голень, я полагаю», – ответил Уайт на пресс-конференции после поединка.

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«Завтра Конор ляжет на операцию. Мы не знаем, как долго он будет восстанавливаться. Не знаем, сколько времени ему потребуется и какое лечение назначат», – добавил глава UFC.

Конор Макгрегор потерпел третье поражение в четырех поединках. Его статистика – 22-6.

Дэйна Уайт ранее заявлял, что победитель трилогии получит титульный бой. Дастин Порье встретится в поединке за титул в легком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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