Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат главного поединка турнира UFC 264 между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина Порье. Надеюсь, ты получишь чемпионский пояс до конца года», – написал Нурмагомедов в твиттере.

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Порье победил Макгрегора техническим нокаутом в первом раунде. Конор сломал ногу на последних секундах стартового отрезка боя, не смог встать и проиграл решением врачей.

Макгрегор и Порье – два из трех последних соперников Хабиба Нурмагомедова. Дагестанский файтер победил Конора в октябре 2018-го на ивенте UFC 229, а затем расправился с Порье на UFC 242 в сентябре 2019-го.

Чемпионский пояс в легковесном дивизионе принадлежит бразильцу Чарльзу Оливейре. Президент промоушна Дэйна Уайт уже обещал, что победитель боя Порье – Макгрегор III получит титульный поединок против Оливейры.

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