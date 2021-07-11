В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 264. Главным боем вечера Дэйна Уайт заявил финал трилогии Конора Макгрегора и Дастина Порье. Но на T-Mobile Arena было еще много чего интересного.

В самом первом поединке ранних прелимов в октагон вышел Жалгас Жумагулов. Казастанский наилегчайшевес встречался с американцем Джеромом Риверой. В середине первого раунда Ривера неудачно прошел в ноги, Жумагулов оттащил соперника к сетке и защелкнул гильотину на шее Джерома. Тот сразу понял, что все закончится плохо, и уже через несколько секунд постучал. Жалгас одержал первую победу в UFC и немного прикрыл серию из двух поражений подряд.

Конор Макгрегор – Дастин Порье Хабиб отреагировал на победу Порье. Позлорадствовал над Конором? ЧАС НАЗАД

Средневес из Дагестана Омари Ахмедов вышел в клетку вслед за казахстанцем. Он дрался с американцем Брэдом Таваресом, провел в бою все 15 минут и проиграл раздельным решением судей – 28-29, 29-28, 29-28. Для опытного уроженца Кизляра и друга Хабиба Нурмагомедова это 15-й поединок в промоушнеи второе поражение в трех последних драках.

Омари Ахмедов, UFC 264 Фото: Getty Images

Испанец грузинского происхождения Илья Топурия загасил Райана Холла в предварительном карде. Он поймал неудачную вертушку американца, повалил его на канвас, выбрал удачную позицию и убил Холла кулаками. Райан не дожил до гонга всего 13 секунд.

Поединок Шона О’Мэлли и Криса Моутиньо получил бонус в 75 тысяч долларов за самый зрелищный на турнире. Файтеры легчайшего веса, выглядящие как персонажи мультиков на Cartoon Network, заметно устали к концу третьего раунда. Но внезапно О’Мэлли выбросил несколько панчей, познакомил кулаки с лицом Моутиньо, провел еще парочку успешных атак, пока арбитр не заметил поплывшее состояние Криса.

Русская файтерка Яна Куницкая шла на винстрике из двух побед и встречалась с Ирен Алданой. Она не справилась с соперницей в партере и ногами сражалась со стоящей американкой. Алдана отбивалась уверенными поджопниками, но затем коленом придавила лицо Куницкой и осыпала ее градом ударов. От черепно-мозговой травмы Яну спас только арбитр, остановивший бой.

В соревновании пухликов Тай Туйваса вырубил Грега Харди. Тяжеловес Харди первым порвал дистанцию и вроде бы донес кулак в щеку австралийцу. Тай чуть не потерял равновесие, красиво ушел от следующего панча Грега, классно сокрушил чужую челюсть и закончил бой на 67-й секунде.

В главном поединке вечера Дастин Порье распял Конора Макгрегора. Формально бой завершился техническим нокаутом из-за медицинской остановки, но Конор слабо смотрелся в партере, неубедительно отбивался в стойке и запомнился только вертушкой на первой же секунде. Порье второй раз подряд победил Макгрегора, у Ноториуса впервые в карьере серия из двух поражений.

Все результаты UFC 264

Основной кард

Дастин Порье – Конор Макгрегор, технический нокаут (1-й раунд, 5:00);

– Конор Макгрегор, технический нокаут (1-й раунд, 5:00); Гилберт Бёрнс – Стивен Томпсон, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28);

– Стивен Томпсон, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28); Тай Туйваса – Грег Харди, нокаут кулаками (1-й раунд, 1:07);

– Грег Харди, нокаут кулаками (1-й раунд, 1:07); Ирен Алдана – Яна Куницкая, технический нокаут кулаками (1-й раунд, 4:35);

– Яна Куницкая, технический нокаут кулаками (1-й раунд, 4:35); Шон О’Мэлли – Крис Моутиньо, технический нокаут кулаками (3-й раунд, 4:33);

Предварительный кард

Макс Гриффин – Карлос Кондит, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27);

– Карлос Кондит, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27); Мичел Перейра – Нико Прайс, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28);

– Нико Прайс, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28); Илья Топурия – Райан Холл, нокаут кулаками (1-й раунд, 4:47);

– Райан Холл, нокаут кулаками (1-й раунд, 4:47); Дрикус дю Плесси – Тревин Джилес, нокаут кулаками (2-й раунд, 1:41);

Ранний предварительный кард

Дженнифер Майя – Джессика Ай, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27);

– Джессика Ай, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27); Брэд Таварес – Омари Ахмедов, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28);

– Омари Ахмедов, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28); Жалгас Жумагулов – Джером Ривера, победа сабмишном гильотиной (1-й раунд, 2:02)

Конор Макгрегор – Дастин Порье Босс UFC рассказал, какую травму получил Макгрегор в бою с Порье 2 ЧАСА НАЗАД