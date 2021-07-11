Пятый номер в списке легковесов UFC Конор Макгрегор прокомментировал поражение в главном поединке турнира UFC 264. Он проиграл техническим нокаутом по окончании первого раунда американцу Дастину Порье.

Ирландец опубликовал фотографию, на которой его уносят из октагона на носилках. «Вам нужны такие, как я», – подписал снимок Макгрегор.

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Конор впервые в карьере потерпел второе поражение подряд и после досрочного завершения поединка настаивал, чтобы ему засчитали проигрыш из-за медицинской остановки. Неудача с Дастином Порье стала для него третьей в четырех последних боях.

Порье остался на первой позиции в легковесном дивизионе и, по словам президента UFC Дэйны Уайта, получил титульный бой против действующего чемпиона категории Чарльза Оливейры.

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