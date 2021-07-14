Двойной экс-чемпион UFC Конор Макгрегор больше не проведет боев в 2021 году. По медицинским показаниями спортсмена отстранили до 2022-го.

«Конор Макгрегор был отстранен по состоянию здоровья от боев до 7 января 2022 года, если он не получит ортопедическое разрешение по поводу сломанной ноги. Минимальная дисквалификация – шесть недель, и отсутствие контактов (спаррингов) до начала-середины августа, согласно требованиям регистратора боевых видов спорта MMA», – написал репортер Эл Доусон в своем твиттере.

Макгрегор впервые в карьере потерпел второе поражение подряд и настаивал, чтобы ему засчитали проигрыш из-за медицинской остановки. Это его третья неудача в четырех последних боях.

Порье остался на первой позиции в легковесном дивизионе и, по словам президента UFC Дэйны Уайта, получил титульный бой против действующего чемпиона категории Чарльза Оливейры.

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